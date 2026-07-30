जैसलमेर को-ऑपरेटिव बैंक से एक साथ 11 कर्मचारियों को निकाला, 16 साल पुरानी नौकरी छिनी तो डिप्रेशन में कर्मचारी की मौत

नौकरी जाने के सदमे से राजेश का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसने खाना-पीना छोड़ दिया। 29 जुलाई को तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे जवाहिर अस्पताल ले गए, जहां से डॉक्टरों ने उसे जोधपुर रेफर कर दिया। जोधपुर में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बेहद दुखद पहलू यह रहा कि 12 दिन पहले ही राजेश की दादी का निधन हुआ था। गुरुवार को घर में दादी का 'बारहवां' था, लेकिन उसी दिन पोते का शव घर पहुंचने से परिवार में कोहराम मच गया।