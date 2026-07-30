Jaisalmer: मरुस्थल की सांस बदल रही, धूल धुआं फेफड़ों पर बढ़ा रहा अदृश्य दबाव

जैसलमेर. कभी स्वच्छ हवा और खुले आसमान के लिए पहचाना जाने वाला मरुस्थल अब बदलते पर्यावरणीय दबावों का सामना कर रहा है। जैसलमेर में बढ़ती खनन गतिविधियां, तेज निर्माण कार्य, वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि और शहरी विस्तार ने हवा की गुणवत्ता को नई चुनौती के सामने खड़ा कर दिया है। विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस के अवसर पर यह सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या मरुस्थल की बदलती हवा आने वाले वर्षों में श्वसन रोगों का बड़ा कारण बन सकती है। हालांकि जैसलमेर महानगरों जैसी गंभीर वायु प्रदूषण श्रेणी में नहीं है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि धूल के सूक्ष्म कण, डीजल वाहनों का धुआं, निर्माण स्थलों की उड़ती धूल और पत्थर खनन से निकलने वाले महीन कण धीरे-धीरे फेफड़ों पर असर डाल रहे हैं। सबसे अधिक जोखिम खदान श्रमिकों, निर्माण मजदूरों, यातायात पुलिसकर्मियों, ट्रक चालकों और खुले वातावरण में लंबे समय तक काम करने वाले लोगों पर है।