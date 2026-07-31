jaisalmer: बरसे मेघ, झूम उठा जन-मन…तपती धरती को मिली मूसलाधार बारिश की सौगात

इससे पहले शुक्रवार को दिनभर तेज धूप और उमस के कारण लोग बेहाल रहे। बाजारों में भी सामान्य दिनों की तुलना में कम चहल-पहल रही और लोग घरों व कार्यालयों में ही रहने को मजबूर दिखे। शाम होते-होते मौसम का रुख बदला और बादलों की गडगड़़ाहट के बीच तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश का दौर कुछ समय तक जारी रहा, जिससे शहर के कई हिस्सों में सडक़ों पर पानी बहने लगा और लंबे समय बाद लोगों ने सुहाने मौसम का आनंद लिया। खेतों में बारिश का पानी पहुंचने से किसानों के चेहरे खिल उठे। खरीफ फसलों की बुवाई कर चुके या अब तक इंतजार कर रहे किसानों को इस बारिश से नई उम्मीद मिली है। किसान अब कृषि कार्य तेज करने की तैयारी में जुट गए हैं।