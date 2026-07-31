रामदेवरा: स्टेशन मास्टरों ने सुरक्षा और सुविधाओं पर किया सामूहिक मंथन

रामदेवरा ( जैसलमेर ). पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख रेलवे स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों की महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर आयोजित हुई। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन, जोधपुर मंडल के तत्वावधान में आयोजित बैठक में फलोदी से जैसलमेर के बीच स्थित विभिन्न रेलवे स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों ने भाग लेकर रेल संचालन, सुरक्षा और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता जोधपुर मंडल के डिवीजन सेक्रेटरी कमलकांत मीणा ने की। उन्होंने कहा कि रेलवे संचालन में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रत्येक स्टेशन मास्टर को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी सतर्कता, जिम्मेदारी और निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप करना चाहिए, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और सुचारु रेल सेवा मिल सके।