Child Death In Car: धूप में हीट चेंबर बनी कार, तीन साल का मासूम हुआ लॉक, दम घुटने से तड़पकर हुई मौत

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां खेल-खेल में एक 3 साल के मासूम की जान चली गई। मामला बिलाड़ा क्षेत्र के पंचोलियों का बास गांव का है, जहां बंद कार में दम घुटने से बच्चे की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। जानकारी के अनुसार, मासूम हितार्थ अपने परिवार के साथ बेंगलुरु से गांव आया हुआ था। घर में छोटे भाई का मुंडन संस्कार, मां का गणगौर उत्सव और नए घर का गृह प्रवेश जैसे खुशियों भरे कार्यक्रम चल रहे थे। इसी दौरान खेलते-खेलते बच्चा घर के बाहर खड़ी कार में जा बैठा और गलती से कार अंदर से लॉक हो गई।