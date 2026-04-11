Himanta Biswa Sarma: चुनावी नतीजों से पहले खाटूश्यामजी पहुंचे असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा, बाबा श्याम से मांगा जीत का आशीर्वाद

गौरतलब है कि असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए 9 अप्रेल को मतदान संपन्न हो चुका है और अब 4 मई को परिणाम घोषित होने हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री का खाटूश्यामजी पहुंचकर पूजा-अर्चना करना राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि असम के सियासी इतिहास में पहली बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। असम में इस बार 85.89 फीसदी मतदान हुआ है, जो पिछले चुनाव से करीब साढ़े तीन फीसदी ज्यादा है। असम के कुल 35 जिलों में से 26 जिलों में 80 फीसदी से ऊपर मतदान रहा।