सावधान! आपका WhatsApp हो सकता है हैक, जान लें राजस्थान पुलिस की नई सुरक्षा गाइडलाइन

Rajasthan Police New Advisory on Cyber Fraud : डिजिटल इंडिया के इस दौर में साइबर अपराधियों ने ठगी का नया और सबसे आसान रास्ता खोज लिया है — आपका व्हाट्सएप अकाउंट ( WhatsApp Account ) । महानिदेशक पुलिस ( साइबर क्राइम ) के निर्देशानुसार राजस्थान पुलिस ने एक विशेष एडवाइजरी जारी कर प्रदेशवासियों को सचेत किया है। उपमहानिरीक्षक पुलिस (साइबर क्राइम) विकास शर्मा के अनुसार, ठग अब आपके अकाउंट का पूर्ण एक्सेस लेकर आपके परिजनों से पैसों की मांग कर रहे हैं और बैंकिंग धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे हैं।