सावधान! आपका WhatsApp हो सकता है हैक, जान लें राजस्थान पुलिस की नई सुरक्षा गाइडलाइन

साइबर अपराधी बेहद शातिर तरीके से आपके फोन में सेंध लगाते हैं। राजस्थान पुलिस ने एक विशेष एडवाइजरी जारी कर प्रदेशवासियों को सचेत किया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Feb 08, 2026

Rajasthan Police New Advisory on Cyber Fraud : डिजिटल इंडिया के इस दौर में साइबर अपराधियों ने ठगी का नया और सबसे आसान रास्ता खोज लिया है — आपका व्हाट्सएप अकाउंट ( WhatsApp Account ) । महानिदेशक पुलिस ( साइबर क्राइम ) के निर्देशानुसार राजस्थान पुलिस ने एक विशेष एडवाइजरी जारी कर प्रदेशवासियों को सचेत किया है। उपमहानिरीक्षक पुलिस (साइबर क्राइम) विकास शर्मा के अनुसार, ठग अब आपके अकाउंट का पूर्ण एक्सेस लेकर आपके परिजनों से पैसों की मांग कर रहे हैं और बैंकिंग धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे हैं।

साइबर ठगों का 'ट्रैप': कैसे फंसते हैं आप?

साइबर अपराधी बेहद शातिर तरीके से आपके फोन में सेंध लगाते हैं। इसके लिए वे मुख्य रूप से तीन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं:

  • अनजान लिंक: लुभावने ऑफर्स या डराने वाले संदेशों के साथ भेजे गए लिंक।
  • फर्जी कॉल: बैंक अधिकारी या सरकारी कर्मचारी बनकर ओटीपी मांगना।
  • स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स: किसी समस्या के समाधान के नाम पर 'AnyDesk' या 'TeamViewer' जैसे ऐप्स इंस्टॉल करवाकर आपके फोन का रिमोट कंट्रोल लेना।

व्हाट्सएप हैक के बाद क्या करते हैं अपराधी?

जैसे ही ठगों को आपके व्हाट्सएप का नियंत्रण मिलता है, वे सबसे पहले आपके 'कॉन्टैक्ट लिस्ट' में मौजूद लोगों को इमरजेंसी मैसेज भेजते हैं। वे आपकी ओर से एक्सीडेंट या अस्पताल का बहाना बनाकर आपके दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे मांगते हैं। इसके अलावा, आपके मोबाइल में मौजूद यूपीआई (UPI) और बैंकिंग ऐप्स का डेटा चोरी कर चंद मिनटों में आपका खाता साफ कर दिया जाता है।

हैक हुआ अकाउंट कैसे करें रिकवर? (राजस्थान पुलिस की 'रिकवरी गाइड')

यदि आपका व्हाट्सएप हैक हो गया है, तो घबराएं नहीं। पुलिस ने इसे वापस पाने के लिए निम्नलिखित चरण (Steps) बताए हैं:

  1. अनइंस्टॉल और सिम रिमूवल: सबसे पहले अपने फोन से व्हाट्सएप को Uninstall कर दें और सिम कार्ड बाहर निकाल लें।
  2. एंटीवायरस स्कैन: मोबाइल को वाई-फाई से जोड़ें और प्ले-स्टोर से एक भरोसेमंद एंटीवायरस डाउनलोड कर Full Scan करें। जो भी संदिग्ध फाइल्स या 'बोट्स' मिलें, उन्हें तुरंत डिलीट करें।
  3. सेटिंग्स में बदलाव: फोन की सेटिंग्स में जाकर 'Install from unknown sources' को Disable करें। इसके बाद अपने फोन में कॉल या एसएमएस फॉरवर्डिंग की जांच करें। यदि यह चालू है, तो कोड ##002# डायल कर इसे बंद करें।
  4. सिम का उपयोग: अब अपनी सिम को किसी दूसरे साधारण (Keypad) फोन में डालें।
  5. पुनः इंस्टॉलेशन: अपने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप फिर से इंस्टॉल करें।
  6. 'Call Me' विकल्प चुनें: वेरिफिकेशन के समय ओटीपी एसएमएस के बजाय 'Call me' विकल्प को चुनें। अब आपके साधारण फोन पर एक कॉल आएगी, जिसमें कोड बताया जाएगा। इस कोड को स्मार्टफोन में दर्ज करते ही आपका अकाउंट आपके नियंत्रण में आ जाएगा।

भविष्य के लिए सुरक्षा मंत्र

पुलिस ने अपील की है कि व्हाट्सएप की 'Two-Step Verification' सुविधा को हमेशा ऑन रखें। साथ ही, किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपना ओटीपी (OTP), पिन या स्क्रीन साझा न करें। यदि कोई परिचित भी व्हाट्सएप पर अचानक पैसों की मांग करे, तो उसे पैसे भेजने से पहले कॉल कर पुष्टि जरूर करें।

यहाँ तुरंत दें सूचना: हेल्पलाइन नंबर्स

यदि आप किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, तो बिना समय गंवाए इन नंबरों पर संपर्क करें:

ऑनलाइन शिकायत:http://cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं।

साइबर हेल्पलाइन नंबर: 1930

विशेष संपर्क नंबर: 9256001930 / 9257510100

खबर शेयर करें:

Published on:

