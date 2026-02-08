8 फ़रवरी 2026,

रविवार

जयपुर

निवेशकों के लिए Good News: 4 लाख पहुंचने के बाद 40 फीसदी गिरे थे दाम, अब फिर चांदी में जबरदस्त उछाल

Gold-Silver Price Today: गौरतलब है कि इससे ठीक दो दिन पहले चांदी की कीमतों में 35,000 रुपये की बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन शनिवार की तेजी ने उस नुकसान की भरपाई कर दी।

जयपुर

Jayant Sharma

Feb 08, 2026

चांदी। फाइल फोटो- पत्रिका

Jaipur Gold Silver Price Hike: राजस्थान की राजधानी जयपुर के सर्राफा बाजार में शनिवार को सोने और चांदी की कीमतों ने ऐसी लंबी छलांग लगाई कि निवेशक और आम खरीदार दोनों के होश उड़ गए हैं। वैश्विक स्तर पर कीमतों में आए अचानक उछाल (Global Market Surge) के कारण जयपुर में सोना और चांदी अब तक के सबसे ऊंचे स्तरों के करीब पहुंच गए हैं।

सोने में भारी उछाल: एक दिन में 3,000 की तेजी

बाजार में आई इस 'सुनामी' ने सोने के रेट्स को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। शनिवार को जयपुर सर्राफा बाजार में सोना स्टैंडर्ड 3,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट जेवराती सोना 2,800 रुपये महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी के बाद अब जयपुर में शुद्ध सोना (24 कैरेट) 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को छू चुका है। वहीं, जेवराती सोना भी 1.49 लाख रुपये के पार निकल गया है।

चांदी ने पकड़ी 'बुलेट ट्रेन' की रफ्तार

सोने से भी ज्यादा चौंकाने वाला उछाल चांदी की कीमतों में देखने को मिला है। चांदी में एक ही दिन में 11,000 रुपये प्रति किलो की रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि इससे ठीक दो दिन पहले चांदी की कीमतों में 35,000 रुपये की बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन शनिवार की तेजी ने उस नुकसान की भरपाई कर दी। फिलहाल जयपुर में चांदी 2.63 लाख रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रही है।

क्यों आई यह अचानक तेजी?

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता और अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आई मजबूती का असर घरेलू बाजार पर साफ दिख रहा है।

  • ग्लोबल मार्केट: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग बढ़ी है।
  • बजट के बाद का असर: हाल ही में आए बजट 2026 के बाद कमोडिटी मार्केट (MCX) में भारी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है।
  • शादियों का सीजन: घरेलू स्तर पर शादियों के सीजन के कारण भी मांग में तेजी बनी हुई है।खरीदारों में उलझन: खरीदें या रुकें?कीमतों में आए इस जबरदस्त उछाल ने उन परिवारों की चिंता बढ़ा दी है जिनके घरों में शादियाँ हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वैश्विक परिस्थितियां ऐसी ही रहीं, तो आने वाले दिनों में कीमतें और भी रिकॉर्ड बना सकती हैं। हालांकि, बाजार में इतनी अधिक अस्थिरता है कि छोटे निवेशक अभी 'वेट एंड वॉच' की स्थिति में हैं।

चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट: बाजारों में मुनाफावसूली का दौर, एक ही झटके में इतने हजार टूटे दाम
जयपुर
Gold-Silver Price Crash

08 Feb 2026 09:02 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / निवेशकों के लिए Good News: 4 लाख पहुंचने के बाद 40 फीसदी गिरे थे दाम, अब फिर चांदी में जबरदस्त उछाल

