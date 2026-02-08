निवेशकों के लिए Good News: 4 लाख पहुंचने के बाद 40 फीसदी गिरे थे दाम, अब फिर चांदी में जबरदस्त उछाल

सोने से भी ज्यादा चौंकाने वाला उछाल चांदी की कीमतों में देखने को मिला है। चांदी में एक ही दिन में 11,000 रुपये प्रति किलो की रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि इससे ठीक दो दिन पहले चांदी की कीमतों में 35,000 रुपये की बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन शनिवार की तेजी ने उस नुकसान की भरपाई कर दी। फिलहाल जयपुर में चांदी 2.63 लाख रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रही है।