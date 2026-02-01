2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

पोकरण: व्यवस्था का ब्रेक फेल : न डीटीओ और न ही निरीक्षक

पोकरण कस्बे में स्थित जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में अधिकारियों के पद रिक्त होने के कारण क्षेत्र के वाहन चालक परेशान हो रहे है। यहां न तो जिला परिवहन अधिकारी है, न ही कोई निरीक्षक। ऐसे में वाहनों के पंजीयन सहित अन्य कार्य और वाहन चालक अनुज्ञा पत्र जैसे कार्य नहीं हो पा रहे है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Feb 02, 2026

पोकरण कस्बे में स्थित जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में अधिकारियों के पद रिक्त होने के कारण क्षेत्र के वाहन चालक परेशान हो रहे है। यहां न तो जिला परिवहन अधिकारी है, न ही कोई निरीक्षक। ऐसे में वाहनों के पंजीयन सहित अन्य कार्य और वाहन चालक अनुज्ञा पत्र जैसे कार्य नहीं हो पा रहे है। गौरतलब है कि पोकरण में तीन वर्ष पूर्व जिला परिवहन कार्यालय स्थापित किया गया। इस दौरान यहां जिला परिवहन अधिकारी सहित निरीक्षक भी लगाए गए। गत वर्ष जिला परिवहन अधिकारी का अन्यंत्र स्थानांतरण हो गया, जिसके बाद से यहां कार्यरत परिवहन निरीक्षक को ही अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता रहा। निरीक्षक भी समय-समय पर बदलते रहे, लेकिन जिला परिवहन अधिकारी नहीं लगाया गया। कार्यालय में अधिकारियों के अभाव में कामकाज पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। गत 25 नवंबर को परिवहन निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया। जिसके बाद यहां अभी तक कोई नया परिवहन निरीक्षक नहीं लगाया गया है।

अतिरिक्त चार्ज दिया, लेकिन समस्या वही

पोकरण के जिला परिवहन अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार फलोदी के जिला परिवहन अधिकारी को दिया गया है। फलोदी से अधिकारी सप्ताह में दो दिन यहां आते है। निरीक्षक के अभाव में वाहनों के फिटनेस सहित अन्य कार्य ठप हैं। डीटीओ व निरीक्षक नहीं होने के कारण वाहन चालकों को वाहनों के पंजीयन, टैक्स जमा कराने सहित अन्य कार्यों में परेशानी हो रही है।

कार्य हो रहे प्रभावित

कार्यालय में अधिकारी नहीं है, जिससे कार्यों के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे है। निरीक्षक नहीं होने से वाहनों का फिटनेस नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही अन्य कार्य भी प्रभावित हो रहे है।

  • खुमाणसिंह, बस संचालक, पोकरण

हो रही परेशानी

जिला परिवहन अधिकारी व निरीक्षक के पद रिक्त है। जिससे बार-बार कार्यालय आना पड़ता है। सप्ताह में दो दिन डीटीओ आते है तो रुकते कम ही है। जिससे काम नहीं हो पाता है।

  • नरेशकुमार, वाहन चालक

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Feb 2026 10:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पोकरण: व्यवस्था का ब्रेक फेल : न डीटीओ और न ही निरीक्षक
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रदेश में रोड कटिंग परमिशन की स्वीकृति बेहद कम, लंबित और खारिज बढ़े

जैसलमेर

शिक्षा ही समाज की तरक्की का सबसे मज़बूत माध्यम: शाले मोहम्मद

जैसलमेर

तनोट से शुरू हुई ओरण बचाओ पदयात्रा रामदेवरा पहुंची

जैसलमेर

धूप की चमक के साथ सर्द हवाओं का प्रवाह जारी

जैसलमेर

पेयजल संकट से हो रहा बेहाल, पाइपलाइन पर अवैध कनेक्शन

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.