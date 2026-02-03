जैसलमेर की मरुस्थलीय मिट्टी में खुशबू बिखेरता जीरा…रबी के कुल रकबे के 30.85% भू-भाग में बुवाई

वहीं, गुजरात का जीरा छोटा और हल्का होता है। जानकारों के अनुसार, जैसलमेर का जीरा 4-5 वर्षों तक खराब नहीं होता, जबकि गुजरात का जीरा एक साल में खराब हो जाता है। जानकारों का मानना है कि जीरा ने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 25,000 से अधिक कृषि ट्यूबवैल और 40,000 से ज्यादा नहरी मुरब्बों में जीरा की खेती हो रही है, जिससे किसानों को रिकॉर्ड उत्पादन के साथ अच्छा मुनाफा मिल रहा है।