प्रदेश में रोड कटिंग परमिशन की स्वीकृति बेहद कम, लंबित और खारिज बढ़े

प्रदेश में डिजिटाइजेशन, फाइबर नेटवर्क, जल-ऊर्जा पाइपलाइन और औद्योगिक गलियारों की मांग बढ़ रही है, लेकिन सडक़ कटिंग की अनुमति की प्रक्रिया उतनी तेज नहीं हो सकी है। यही कारण है कि सडक़ कटिंग के स्वीकृत आवेदनों की संख्या बेहद कम देखने को मिल रही है, जबकि खारिज और लंबित मामलों का भार बढ़ा है। मांग और अनुमति के बीच की दूरी बढ़ रही है। आंकड़े बताते हैं कि उदयपुर 7 स्वीकृत मामलों के साथ उल्लेखनीय रहा और प्रदेश में अपेक्षाकृत बेहतर स्वीकृति वाला जिला बना है। सरहदी जिले जैसलमेर में 8 में 3 लंबित और 5 खारिज, वहीं बाड़मेर में 31 में 6 लंबित और 25 खारिज किए गए हैं। जयपुर शहर में सभी 27 आवेदन खारिज हुए। जयपुर ग्रामीण के 38 आवेदनों में 34 लंबित और 4 खारिज. रहे।