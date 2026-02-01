Bundi : कृषि उपज मंडी में जिंसों की होने लगी आवक, बढ़ी रौनक

किसानों ने बताया कि मंडी परिसर में नीलामी यार्ड के पीछे की बिजली व्यवस्था बिगड़ी हुई है, जिससे रात को अंधेरा रहता है। वहीं मंडी प्रशासन द्वारा निगरानी के लिए मंडी परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमे से अधिकांश कैमरे बन्द होने से निगरानी प्रभावित हो रही है। मंडी कार्यालय पर लगी पानी की मोटर खराब होने से पेयजल सहित साफ सफाई की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। जिसके चलते यहां नियुक्त कर्मचारियों एवं आने वाले किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।मंडी प्रशासन द्वारा पेयजल के लिए आर ओ के पानी की व्यवस्था करवाई हुई है। लेकिन अन्य कार्यो के लिए मोटर के पानी को जरूरत होती है।किसानों ने जल्द पानी की मोटर ठीक करवाने की मांग की है।