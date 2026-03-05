Churu Accident: मातम में बदली होली की खुशियां, मेगा हाईवे पर युवक की मौत, कार के उड़े परखच्चे

टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट पर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।