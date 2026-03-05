Churu Accident: मातम में बदली होली की खुशियां, मेगा हाईवे पर युवक की मौत, कार के उड़े परखच्चे

रतनगढ़-सुजानगढ़ मेगा हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त कार। फोटो- पत्रिका
रतनगढ़। शहर में होली खेलने के बाद अपने गांव लौट रहे 29 वर्षीय युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस के अनुसार मृतक के चचेरे भाई दलीप सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।
रिपोर्ट में बताया गया कि रणधीरसर निवासी दिनेश राजपुरोहित (29) पुत्र पन्नेसिंह रतनगढ़ शहर में दुकान संचालित करता था। वह होली खेलने के बाद अपनी कार से रतनगढ़ से गांव लौट रहा था। मेगा हाईवे पर रणधीरसर फाटक के पास उसकी कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी।
टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट पर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
चूरू
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग