कार के इंजन में घुसा सांप, रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला

अलवर के सरकारी अस्पताल परिसर में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब पार्किंग में खड़ी एक कार के इंजन में सांप घुस गया। घटना का पता तब चला जब अस्पताल परिसर से गुजर रहे एक व्यक्ति की नजर कार के बोनट के पास लटकती सांप की पूंछ पर पड़ी। इसके बाद तुरंत रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई।