RSSB Grade 4 Final Answer Key: अभी तक नही कर पाएं हैं राजस्थान ग्रेड-4 भर्ती की फाइनल आंसर-की डाउनलोड तो सीधे इस लिंक से चेक करें

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने, यह फाइनल आंसर-की उम्मीदवारों की आपत्तियों को सुलझाने के बाद जारी की है। इससे पहले जारी हुई शुरुआती आंसर-की पर कैंडिडेट्स ने कुछ सवालों को लेकर अपनी शिकायतें दर्ज कराई थीं। बोर्ड ने इन शिकायतों की जांच अपने एक्सपर्ट्स से करवाई और उनकी सलाह के बाद ही इस फाइनल लिस्ट को तैयार किया गया है। अब इस आंसर-की में कोई बदलाव नहीं होगा और इसी के आधार पर भर्ती का अंतिम रिजल्ट तैयार किया जाएगा।