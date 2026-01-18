Rajasthan 4th Grade Salary: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में चयन के बाद क्या होगा काम और कितनी मिलेगी सैलरी?

Rajasthan 4th Grade Result 2026
Rajasthan 4th Grade Result 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक, चतुर्थ श्रेणी (Grade-4) परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए कुल 24.7 लाख आवेदन हुए थे। इस एग्जाम में 21 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स शामिल हुए थे। इसमें नॉन-TSP क्षेत्र के लिए 48,199 और TSP क्षेत्र के लिए 5,550 पद शामिल हैं। अब लिखित परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।
बोर्ड के नियमानुसार, रिजल्ट जारी होने के बाद अब सफल उम्मीदवारों को एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जाति और निवास प्रमाण पत्र के साथ ही अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्ट करके विभाग को उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट भेजी जाएगी। एक्सपर्ट का कहना है कि, सफल उम्मीदवारों को अपने सभी मूल कागजात और उनकी फोटोकॉपी अभी से तैयार रखें, क्योंकि बोर्ड किसी भी समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीखों का ऐलान कर सकता है।
राजस्थान ग्रेड-4 पद पर भर्ती होने पर पे-स्केल ₹18,000 से ₹56,900 प्रति माह (बेसिक + ग्रेड पे) के मुताबिक तय किया गया है। शुरुआत में दो साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जिसके बाद नियमित होने पर कर्मचारियों को मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता (DA) और (8-24% HRA) हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। सभी भत्तों को मिलाकर एक नियमित ग्रेड-4 कर्मचारी को लगभग ₹28,000 प्रति माह के करीब इन-हैंड सैलरी मिलेगी।
इस बार ग्रेड-4 के पदों को क्लर्कियल जिम्मेदारी से जोड़ा गया है। चयनित कर्मचारियों का काम केवल ऑफिस के रखरखाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अब वे एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लर्कियल कामों में सीनियर का हाथ बटाएंगे। साथ ही सरकारी ऑफिसों में डेटा एंट्री करने, रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने का काम भी करेंगे। अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल बिठाना और जनता की पूछताछ का जवाब देना भी उनके काम का हिस्सा होगा। प्रशासन का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियों से सरकारी कामकाज में प्रभावी कम्युनिकेशन और पारदर्शिता आएगी।
