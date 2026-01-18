18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Rajasthan 4th Grade Salary: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में चयन के बाद क्या होगा काम और कितनी मिलेगी सैलरी?

Rajasthan 4th Grade Result : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने चतुर्थ श्रेणी (4th Grade) भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके जरिए राजस्थान में ग्रेड-4 के 53,749 पदों पर भर्ती की जाएगी। आइए जानते हैं की अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी और चुने गए कैंडिडेट्स को कितनी सैलरी मिलेगी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Mohsina Bano

Jan 18, 2026

Rajasthan 4th Grade Result 2026

Rajasthan 4th Grade Result 2026

Rajasthan 4th Grade Result 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक, चतुर्थ श्रेणी (Grade-4) परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए कुल 24.7 लाख आवेदन हुए थे। इस एग्जाम में 21 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स शामिल हुए थे। इसमें नॉन-TSP क्षेत्र के लिए 48,199 और TSP क्षेत्र के लिए 5,550 पद शामिल हैं। अब लिखित परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।

Rajasthan 4th Grade Selection Process: दस्तावेज सत्यापन के लिए रहे तैयार

बोर्ड के नियमानुसार, रिजल्ट जारी होने के बाद अब सफल उम्मीदवारों को एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जाति और निवास प्रमाण पत्र के साथ ही अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्ट करके विभाग को उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट भेजी जाएगी। एक्सपर्ट का कहना है कि, सफल उम्मीदवारों को अपने सभी मूल कागजात और उनकी फोटोकॉपी अभी से तैयार रखें, क्योंकि बोर्ड किसी भी समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीखों का ऐलान कर सकता है।

Rajasthan 4th Grade Salary: राजस्थान ग्रेड-4 सैलरी और पे स्केल

राजस्थान ग्रेड-4 पद पर भर्ती होने पर पे-स्केल ₹18,000 से ₹56,900 प्रति माह (बेसिक + ग्रेड पे) के मुताबिक तय किया गया है। शुरुआत में दो साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जिसके बाद नियमित होने पर कर्मचारियों को मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता (DA) और (8-24% HRA) हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। सभी भत्तों को मिलाकर एक नियमित ग्रेड-4 कर्मचारी को लगभग ₹28,000 प्रति माह के करीब इन-हैंड सैलरी मिलेगी।

Rajasthan 4th Grade Result 2026: अब क्लर्कियल वर्क भी संभालेंगे कर्मचारी

इस बार ग्रेड-4 के पदों को क्लर्कियल जिम्मेदारी से जोड़ा गया है। चयनित कर्मचारियों का काम केवल ऑफिस के रखरखाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अब वे एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लर्कियल कामों में सीनियर का हाथ बटाएंगे। साथ ही सरकारी ऑफिसों में डेटा एंट्री करने, रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने का काम भी करेंगे। अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल बिठाना और जनता की पूछताछ का जवाब देना भी उनके काम का हिस्सा होगा। प्रशासन का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियों से सरकारी कामकाज में प्रभावी कम्युनिकेशन और पारदर्शिता आएगी।

ये भी पढ़ें

Mukhyamantri Hamari Beti Yojana: 10वीं के बाद राजस्थान सरकार देगी 1.15 लाख रुपये, बस मार्कशीट में चाहिए इतने परसेंट अंक
शिक्षा
Mukhyamantri Hamari Beti Yojana

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Jan 2026 02:24 pm

Hindi News / Education News / Rajasthan 4th Grade Salary: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में चयन के बाद क्या होगा काम और कितनी मिलेगी सैलरी?

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद बस स्टैंडों पर उमड़ी भीड़, रोडवेज बसें हुईं फुल

अलवर

UPSC Success Story: बीटेक की नौकरी छोड़ी, लोग कसते थे तंज, किसान के बेटे ने गांव में रहकर ही क्रैक कर दिया UPSC

UPSC Success Story
शिक्षा

School Holiday: यूपी में 23 जनवरी को बंद रहेंगे सभी स्कूल? जान लें क्या है अपडेट

School Holiday
शिक्षा

CG TET Exam: शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी, 1 फरवरी को होगी परीक्षा, जानें पूरी डिटेल्स

CG Vyapam Exam
बालोद

स्कूल से ही नौकरी की तैयारी! 9वीं और 11वीं क्लास में वोकेशनल विषय पढ़ना जरुरी, कौन-कौन से होते हैं वोकेशनल कोर्स?

UP Board Vocational Education Mandatory
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.