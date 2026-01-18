Rajasthan 4th Grade Salary: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में चयन के बाद क्या होगा काम और कितनी मिलेगी सैलरी?

इस बार ग्रेड-4 के पदों को क्लर्कियल जिम्मेदारी से जोड़ा गया है। चयनित कर्मचारियों का काम केवल ऑफिस के रखरखाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अब वे एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लर्कियल कामों में सीनियर का हाथ बटाएंगे। साथ ही सरकारी ऑफिसों में डेटा एंट्री करने, रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने का काम भी करेंगे। अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल बिठाना और जनता की पूछताछ का जवाब देना भी उनके काम का हिस्सा होगा। प्रशासन का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियों से सरकारी कामकाज में प्रभावी कम्युनिकेशन और पारदर्शिता आएगी।