IITian का खर्च वाला वीडियो वायरल, 24 हजार किराया और इतनी बचत, समझिए पूरा गणित

आकाश के मुताबिक, वे अपने खान-पान और घूमने-फिरने के खर्च को भी लिमिटेड रखते हैं। वे अपना खाना खुद बनाते हैं, जिससे ग्रॉसरी पर केवल 2,000 रुपये खर्च होते हैं। बाहर खाना खाने या फूड डिलीवरी पर वे महीने में करीब 3,000 रुपये खर्च करते हैं। वहीं, पेट्रोल का खर्च 1,500 रुपये और वीकेंड पर दोस्तों के साथ घूमने का बजट 5,000 रुपये रहता है। इसके अलावा, वे शॉपिंग और घर की बाकी जरूरतों के लिए 10,000 रुपये अलग रखते हैं।