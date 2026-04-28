JEE Advanced में शानदार रैंक लाने पर IIT Roorkee देगा बेहतरीन स्कॉलरशिप, फीस की चिंता होगी खत्म

IIT Roorkee Scholarship 2026: देश के फेमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में से एक आईआईटी रुड़की ने साल 2026 के सेशन के लिए होनहार और जरूरतमंद स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। इस साल जेईई एडवांस एग्जाम आयोजित करने की जिम्मेदारी भी आईआईटी रुड़की के पास ही है, जो 17 मई 2026 को होने जा रही है। इंस्टीट्यूट का टारगेट यह तय करना है कि कोई भी प्रतिभाशाली स्टूडेंट केवल पैसों की कमी की वजह से हायर एजुकेशन से वंचित न रहे।