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JEE Advanced में शानदार रैंक लाने पर IIT Roorkee देगा बेहतरीन स्कॉलरशिप, फीस की चिंता होगी खत्म

IIT Roorkee Admission 2026: आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप योजनाओं का ऐलान किया है। AIR 250 के भीतर रैंक लाने वालों और कम आय वाले परिवारों के स्टूडेंट्स को मिलेगी लाखों की मदद। जानिए किन्हें मिलेगा फायदा और क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।

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भारत

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Mohsina Bano

Apr 28, 2026

JEE Scholarships 2026

IIT Roorkee Scholarship 2026 (Image- iitr.ac.in)

IIT Roorkee Scholarship 2026: देश के फेमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में से एक आईआईटी रुड़की ने साल 2026 के सेशन के लिए होनहार और जरूरतमंद स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। इस साल जेईई एडवांस एग्जाम आयोजित करने की जिम्मेदारी भी आईआईटी रुड़की के पास ही है, जो 17 मई 2026 को होने जा रही है। इंस्टीट्यूट का टारगेट यह तय करना है कि कोई भी प्रतिभाशाली स्टूडेंट केवल पैसों की कमी की वजह से हायर एजुकेशन से वंचित न रहे।

आईआईटी रुड़की ने अलग-अलग कैटेगरी के तहत कई स्कॉलरशिप स्कीम्स का ऐलान किया है, जिसका फायदा स्टूडेंट्स अपनी योग्यता और फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर उठा सकते हैं।

AIR 250 वालों के लिए खास मौका

जो स्टूडेंट्स पढ़ाई में इंटेलिजेंट हैं और जेईई एडवांस 2026 में AIR 250 या उससे बेहतर रैंक हासिल की है, वे इस स्कॉलरशिप के हकदार होंगे। इसके लिए सीनेट कमेटी फॉर स्कॉलरशिप्स एंड प्राइजेज (SCSP) कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स की इंटेंसिव एनक्वायरी के बाद फाइनल लिस्ट जारी करेगी।

रिसर्च सेक्टर के स्टूडेंट्स के लिए 'SHE' योजना

विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्चका सपना देखने वाले कैंडिडेट्स के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन (SHE) चलाई जा रही है।

  • एलिजिबिलिटी: 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप 1 परसेंट में जगह बनाने वाले स्टूडेंट।
  • फायदा: हर महीने 5,000 रुपये यानी सालाना 60,000 रुपये की फाइनेंशियल सपोर्ट। इसके अलावा, समर प्रोजेक्ट्स के लिए 20,000 रुपये की मेंटरशिप ग्रांट अलग से दी जाएगी।

जरूरतमंद छात्रों के लिए श्रमण फाउंडेशन स्कॉलरशिप

इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आने वाले जनरल और ओबीसी कैटेगरी के 30 अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स की मदद के लिए श्रमण फाउंडेशन स्कॉलरशिप बनाई गई है। यह उन परिवारों के लिए बड़ा सहारा है जिनकी सालाना आय 2 से 5 लाख रुपये के बीच है।

वंचित वर्ग के लिए $1000 की मदद

बीटेक के पहले साल में पढ़ने वाले जनरल और ओबीसी वर्ग के दो वंचित स्टूडेंट को सालाना 1000 अमेरिकी डॉलर की स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में कंटीन्यूटी बनाए रखता है और हर साल कम से कम 7 सीजीपीए (CGPA) स्कोर करता है, तो यह सहायता पूरे चार साल तक जारी रहेगी।

मेरिट कम मीन्स (MCM) स्कॉलरशिप

जिन अंडरग्रेजुएट कैंडिडेट्स के माता-पिता की सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, वे मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप का फायदा ले सकते हैं। इसमें न केवल ट्यूशन फीस का हिस्सा वापस मिलता है, बल्कि एकेडमिक ईयर के 10 महीनों तक कम से कम 1000 रुपये पर मंथ का फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा।

जेईई एडवांस के नतीजे आने के बाद JoSAA काउंसलिंग के जरिये एडमिशन प्रोसेस शुरू होंगे, जिसके साथ ही इन स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।

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JEE Exam

Published on:

28 Apr 2026 11:33 am

Hindi News / Education News / JEE Advanced में शानदार रैंक लाने पर IIT Roorkee देगा बेहतरीन स्कॉलरशिप, फीस की चिंता होगी खत्म

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