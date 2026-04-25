IGNOU Campus Placement: इग्नू कैंपस में नौकरियों की बहार, 29 अप्रैल को लगेगा कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव

IGNOU Campus Placement Drive April 2026: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) अपने स्टूडेंट्स और पुराने छात्रों (Alumni) के एम्प्लॉयमेंट के लिए मेगा प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन कर रही है। यह प्रोग्राम इग्नू के कैंपस प्लेसमेंट सेल (CPC) की ओर से 29 अप्रैल, 2026 को दिल्ली स्थित इग्नू के मैदान गढ़ी कैंपस में आयोजित किया जाएगा। इस पहल का मकसद उन स्टूडेंट्स को बड़ी कंपनियों से जोड़ना है, जो घर बैठे अपनी डिग्री पूरी कर रहे हैं या कर चुके हैं।