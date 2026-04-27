इंजीनियरिंग के लिए 80 हजार तक की स्कॉलरशिप और Free सुविधाएं, ये स्टूडेंट्स उठा सकेंगे फायदा

JEE Advanced Scholarship 2026: इंजीनियरिंग की पढ़ाई, खासकर जेईई की तैयारी और आईआईटी की फीस का खर्च उठाना कई परिवारों के लिए बहुत मुश्किल होता है। भारत सरकार और कई आईआईटी इंस्टीट्यूट मिलकर टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए ढेरों स्कॉलरशिप योजनाएं चला रहे हैं। इनके तहत ट्यूशन फीस माफ करने के साथ ही स्टूडेंट्स को हर महीने पॉकेट मनी और फ्री मेस जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। अगर आप भी जेईई 2026 की तैयारी कर रहे हैं या परीक्षा पास कर चुके हैं, तो सरकार और इन संस्थानों द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं।