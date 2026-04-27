इंजीनियरिंग के लिए 80 हजार तक की स्कॉलरशिप और Free सुविधाएं, ये स्टूडेंट्स उठा सकेंगे फायदा

JEE Scholarships 2026 (Image- Freepik)
JEE Advanced Scholarship 2026: इंजीनियरिंग की पढ़ाई, खासकर जेईई की तैयारी और आईआईटी की फीस का खर्च उठाना कई परिवारों के लिए बहुत मुश्किल होता है। भारत सरकार और कई आईआईटी इंस्टीट्यूट मिलकर टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए ढेरों स्कॉलरशिप योजनाएं चला रहे हैं। इनके तहत ट्यूशन फीस माफ करने के साथ ही स्टूडेंट्स को हर महीने पॉकेट मनी और फ्री मेस जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। अगर आप भी जेईई 2026 की तैयारी कर रहे हैं या परीक्षा पास कर चुके हैं, तो सरकार और इन संस्थानों द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं।
बता दें कि जेईई एडवांस एग्जाम 17 मई, 2026 को होने जा रही है। इसके लिए जेईई मेन क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स 2 मई तक अप्लाई कर सकते हैं।
भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली यह योजना उन होनहार स्टूडेंट्स को दी जाती है, जो साइंस और इंजीनियरिंग सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं।
यह भारत सरकार की एक बहुत ही खास योजना है जो आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की मदद करती है।
जब आप जेईई एडवांस पास कर लेते हैं तो आईआईटी में एडमिशन मिलने के बाद इंस्टीट्यूट खुद कई तरह की स्कॉलरशिप देता है:
भारत सरकार और प्राइवेट कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट उन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को तरजीह देती हैं जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से कम है। इसके लिए स्टूडेंट्स के पास वैलिड इनकम सर्टिफिकेट और एजुकेशनल रिकॉर्ड होना जरूरी है। कई प्राइवेट फाउंडेशन भी बीटेक की पढ़ाई के लिए डोनेशन और ग्रांट्स उपलब्ध कराते हैं।
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