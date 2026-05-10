CUET UG 2026 परीक्षा कल से शुरू, भूलकर भी न करें ये गलतियां, जानें NTA की गाइडलाइन

CUET UG 2026 (Image- ChatGPT)
CUET UG 2026 : देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और अन्य प्रमुख संस्थानों में अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2026) का आयोजन 11 मई से 31 मई, 2026 के बीच किया जा रहा है। 37 अलग-अलग विषयों के लिए होने वाली इस अहम परीक्षा से पहले एनटीए ने स्टूडेंट्स के लिए ड्रेस कोड, सेंटर पर ले जाने वाले सामान और रिपोर्टिंग टाइम को लेकर जरूरी एडवाइजरी जारी की है। परीक्षा में शामिल होने जा रहे सभी स्टूडेंट्स को इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
एनटीए की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार एग्जाम सेंटर पर सुरक्षा जांच (फ्रिस्किंग) को आसान बनाने के लिए स्टूडेंट्स को इन नियमों का पालन करना होगा:
सभी उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि, वे परीक्षा शुरू होने के समय से कम से कम दो घंटे पहले अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं। एग्जाम के लिए शिफ्ट की टाइमिंग हॉल टिकट में साफ तौर पर लिखी हुई है। एग्जाम शुरू होने से ठीक 30 मिनट पहले सेंटर का मुख्य गेट बंद कर दिया जाएगा जिसके बाद किसी भी स्टूडेंट को अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। परीक्षा हॉल के अंदर स्टूडेंट्स को रोल नंबर के हिसाब से सीट अलॉट की जाएगी और उन्हें अपनी निर्धारित सीट पर ही बैठना होगा।
परीक्षा हॉल में एंट्री पाने के लिए छात्रों के पास ये तीन डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इनके बिना परीक्षा देने की इजाजत नहीं मिलेगी:
स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि, वे एग्जाम सेंटर का पता और शिफ्ट टाइमिंग एक दिन पहले ही अपने एडमिट कार्ड में अच्छी तरह चेक कर लें और किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहें।
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