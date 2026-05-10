CUET UG 2026 परीक्षा कल से शुरू, भूलकर भी न करें ये गलतियां, जानें NTA की गाइडलाइन

CUET UG 2026 : देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और अन्य प्रमुख संस्थानों में अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2026) का आयोजन 11 मई से 31 मई, 2026 के बीच किया जा रहा है। 37 अलग-अलग विषयों के लिए होने वाली इस अहम परीक्षा से पहले एनटीए ने स्टूडेंट्स के लिए ड्रेस कोड, सेंटर पर ले जाने वाले सामान और रिपोर्टिंग टाइम को लेकर जरूरी एडवाइजरी जारी की है। परीक्षा में शामिल होने जा रहे सभी स्टूडेंट्स को इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।