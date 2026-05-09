मिस्ड कॉल से इंजीनियार अपूर्व श्रीवास्तव के दिमाग की जली बत्ती और खड़ा कर डाला 1 अरब डॉलर का स्टार्टअप

भारतीय इंजीनियर अपूर्व श्रीवास्त। PC: Apurva Shrivastavalinkedin
अपूर्व श्रीवास्तव का बचपन अमेरिका के मिशिगन में बीता। इस दौरान उन्हें अपने परिवार के बिजनेस से जुड़े फोन कॉल उठाने पड़ते थे। अपूर्व खुशी-खुशी यह काम करते, इससे उन्हें अहसास मिलता कि वह परिवार का हाथ बंटा रहे हैं। हालांकि, कभी-कभी जब वह कोई फोन उठाने से चूक जाते तो उन्हें बहुत बुरा लगता। क्योंकि वह समझ चुके थे कि होम‑सर्विस बिजनेस जैसे कि प्लंबिंग या बिजली के काम में कॉल मिस होने की क्या कीमत है। इसका सीधा मतलब है एक नए ग्राहक का जाना, यानी आर्थिक नुकसान।
अपूर्व श्रीवास्तव ने सोचा कि अगर कोई कॉल मिस ही न हो तो कई बिजनेस नुकसान से बच सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक से ज्यादा कर्मचारियों की ज़रूरत होगी, जो दिन-रात पर फोन उठाते रहें। इसके अलावा, उनके भी कभी न कभी कॉल मिस करने की आशंका रहेगी, आखिरी वो हैं तो इंसान ही। इस उलझन का निदान पाने के लिए अपूर्ण ने दिमाग लगाया और वह इसका समाधान तलाशने में जुट गए।
मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) से इंजीनियरिंग करने वाले अपूर्व ने अपने दोस्त टायसन चेन के साथ मिलकर AI पर काम किया। शुरुआत में उन्होंने रेस्टोरेंट के लिए एक ऐसी AI आन्सरिंग सर्विस डिजाइन की, जो अपने आप न केवल फोन कॉल उठाए बल्कि रियल टाइम में कैलेंडर देखकर बुकिंग भी कन्फर्म करे। उनका यह आइडिया हिट रहा। इसके बाद उन्होंने अपना फोकस होम सर्विस इंडस्ट्री पर किया। उन्होंने पाया कि इस इंडस्ट्री में एक फोन कॉल मिस होने का मतलब है ठेकेदार को 40,000 डॉलर का नुकसान। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने 2022 में Avoca की नींव रखी, जो आज 1 अरब डॉलर का स्टार्टअप बन चुका है।
उनका स्टार्टअप ह्यूमन टच वाले AI फोन असिस्टेंट तैयार करता है। कॉलर के लिए यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि उसकी बात किसी इंसान नहीं बल्कि AI से हो रही है। ये असिस्टेंट 24/7 कॉल उठा सकता है, रियल टाइम कैलेंडर देख सकता है, अपॉइन्टमेंट बुक कर सकता है और पुराने ग्राहकों को दोबारा कॉल भी कर सकता है। इस प्रयोग ने होम‑सर्विस बिजनेस से जुड़े लोगों का जीवन आसान बना दिया है। अब उन्हें कॉल मिस होने का डर नहीं रहता, यानी आर्थिक नुकसान की आशंका भी कम हो गई है। इस इंडस्ट्री के लिए ये AI फोन असिस्टेंट वरदान साबित हुए हैं और इनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है।
अपूर्व श्रीवास्तव का यह आइडिया निवेशकों को भी काफी पसंद आया है। Meritech Capital और General Catalyst जैसे दिग्गज कंपनियां उनकी निवेशक हैं। उनके स्टार्टअप ने 125 मिलियन डॉलर से अधिक की फंडिंग जुटाई है और इसकी वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर पहुंच गई है।
अपूर्व की कंपनी 800 से अधिक ग्राहकों को सपोर्ट प्रदान करती है और उनके ग्राहकों की लिस्ट में कई बड़े नाम भी शामिल हैं। उनका स्टार्टअप आज HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) इंडस्ट्री में बड़ा नाम है। अपूर्व श्रीवास्तव की सक्सेस स्टोरी बताती है कि अगर कुछ करने की चाह हो तो एक मिस्ड कॉल भी लाइफ बदल सकती है।
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