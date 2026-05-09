मिस्ड कॉल से इंजीनियार अपूर्व श्रीवास्तव के दिमाग की जली बत्ती और खड़ा कर डाला 1 अरब डॉलर का स्टार्टअप

उनका स्टार्टअप ह्यूमन टच वाले AI फोन असिस्टेंट तैयार करता है। कॉलर के लिए यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि उसकी बात किसी इंसान नहीं बल्कि AI से हो रही है। ये असिस्टेंट 24/7 कॉल उठा सकता है, रियल टाइम कैलेंडर देख सकता है, अपॉइन्टमेंट बुक कर सकता है और पुराने ग्राहकों को दोबारा कॉल भी कर सकता है। इस प्रयोग ने होम‑सर्विस बिजनेस से जुड़े लोगों का जीवन आसान बना दिया है। अब उन्हें कॉल मिस होने का डर नहीं रहता, यानी आर्थिक नुकसान की आशंका भी कम हो गई है। इस इंडस्ट्री के लिए ये AI फोन असिस्टेंट वरदान साबित हुए हैं और इनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है।