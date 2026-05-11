5 लाख में बिका 600 नंबर का NEET UG पेपर! SOG ने किया बड़ा खुलासा

राजस्थान पुलिस एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने मीडिया को बताया कि, नीट परीक्षा से लगभग एक महीने पहले से ही स्टूडेंट्स के बीच एक गेस पेपर सर्कुलेट हो रहा था। इस गेस पेपर में कुल 410 सवाल दिए गए थे। सबसे हैरानी की बात यह है कि नीट परीक्षा के केमिस्ट्री सेक्शन में इनमें से 120 सवाल बिल्कुल हूबहू आ गए। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि, नीट के कुल 720 अंकों में से 600 अंकों के सवाल कुछ स्टूडेंट्स तक बहुत पहले ही पहुंच चुके थे। एसओजी अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि इस गेस पेपर के आधार पर कितने बड़े लेवल पर नकल और फर्जीवाड़ा किया गया है।