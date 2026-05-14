क्या भारत का एग्जाम सिस्टम हो चुका है पूरी तरह फेल? डिप्रेशन का शिकार हो रहे Gen Z

हाल ही में नीट यूजी परीक्षा को लेकर जो बवाल हुआ है, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पेपर लीक और फिर अचानक परीक्षा रद्द होने की खबरों से उन छात्रों को सबसे बड़ा झटका लगा है जिन्होंने दिन-रात एक करके सालों तक इसकी तैयारी की थी। सिर्फ नीट ही नहीं बल्कि सीयूईटी जैसी अहम परीक्षा में भी सर्वर डाउन होने तकनीकी दिक्कतें आने और कुप्रबंधन के मामले सामने आए हैं। इन सब घटनाओं से स्टूडेंट्स के मन में अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या उनकी ईमानदारी और मेहनत का कोई मोल बचा भी है।