PSEB 12th Result जारी, 3 लड़कियों ने हासिल किए 100 फीसदी अंक, इस लिंक से करें डाउनलोड

PSEB 12th Result 2026: पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) के 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स का इंतजार आज खत्म हो गया है। पंजाब बोर्ड ने 12वीं कक्षा के नतीजे आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए हैं। इस साल का रिजल्ट काफी शानदार रहा है और कुल 91.46 प्रतिशत स्टूडेंट्स ने परीक्षा में सफलता हासिल की है। सबसे बड़ी और खास बात यह रही कि इस साल तीन लड़कियों ने 100 प्रतिशत अंक हासिल कर पूरे राज्य में टॉप किया है और लड़कियों का दबदबा कायम रखा है। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट पंजाब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।