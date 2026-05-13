CBSE 12th Result 2026 हो गया जारी, 85 परसेंट स्टूडेंट्स हुए पास, इस लिंक से डाउनलोड करें रिजल्ट

रिजल्ट आते ही लाखों स्टूडेंट्स एक साथ वेबसाइट पर जाते हैं जिससे सर्वर डाउन हो जाता है। अगर आप भी वहां से रिजल्ट डाउनलोड नहीं कर पा रहें हें तो नतीजे इन वेबसाइट्स results.digilocker.gov.in और UMANG ऐप पर देख भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो आप एसएमएस (SMS) के जरिए भी अपना रिजल्ट मंगवा सकते हैं। इसके लिए मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं और CBSE12 स्पेस अपना रोल नंबर स्पेस अपनी जन्म तिथि स्पेस स्कूल नंबर स्पेस सेंटर नंबर टाइप करें और इसे 7738299899 पर भेज दें। आपका रिजल्ट तुरंत मैसेज के रूप में आ जाएगा।