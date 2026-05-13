NEET परीक्षा ऑनलाइन कराने की मांग तेज, जानिए क्या है एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट

यह पहली बार नहीं है जब, नीट परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया है। साल 2024 में भी पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स को लेकर पूरे देश में भारी बवाल हुआ था। तब भी स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया था कि, एनटीए की गड़बड़ियों से उनके नंबरों पर असर पड़ा और टॉपर्स की संख्या असामान्य रूप से बढ़ गई। उस विवाद के बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा को सुरक्षित बनाने के लिए पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। कमेटी ने कई बड़े बदलाव सुझाए थे लेकिन, दो साल बाद भी उन्हें पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका।