देश का पहला स्वदेशी पेन बनाया, सोने की थी निब, गांधीजी की कसौटी पर उतरे खरे, अब सिर्फ महीने में बनाते हैं 80 पैन

वर्ष 1956 में, यह फैमिली बिजनेस दो हिस्सों में बंट गया- रत्नम पेन वर्क्स और रत्नमसन बॉल पेंस। हालांकि, दोनों की सोच एक ही रही कि कारीगरी किसी भी विज्ञापन से बेहतर होती है। रत्नमसन बॉल पेंस, रत्नम पेन वर्क्स के ठीक सामने सड़क के दूसरी तरफ है और इसकी दीवार पर भी गांधी का पत्र फ्रेम करके लगाया गया है। रत्नम पेन वर्क्स का कामकाज सत्यनारायण के पोते शिवा कोसूरी (56) और उनके भाई रामबाबू (45) संभालते हैं। हर पेन ऑर्डर पर बनाया जाता है। यहां कोई असेंबली लाइन नहीं है, केवल 1932 की लेथ मशीनें और कुशल हाथ हैं। एक पेन बनाने में औसतन 4 से 5 घंटे लगते हैं। पेन तीन साइज़ में उपलब्ध हैं - मीडियम , बिग और सुप्रीम। कीमत की बात करें, तो मीडियम के दाम 1,850 रुपए, : बिग के 2,200 और सुप्रीम के 4,500 रुपए हैं। पेन को कड़ी जांच से गुजारा जाता है, ताकि ग्राहक को शिकायत का कोई मौका न मिले। इसके बाद उसे एक केस में पैक किया जाता है, जिसमें एक इंक ड्रॉपर और गांधी जी द्वारा लिखित पत्र की एक कॉपी होती है। रत्नम पेन वर्क्स सोशल मीडिया पर भी मौजूद है और उसी के माध्यम से अधिकांश ग्राहक ऑर्डर देते हैं।