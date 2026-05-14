NEET Paper Leak: ‘परीक्षा रद्द नहीं होती तो मेहनत करने वाले रह जाते और चीटर बन जाते डॉक्टर’, छात्रों का फूटा गुस्सा

नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने झुंझुनूं में आयोजित एक कार्यक्रम में नीट-2026 परीक्षा पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के मामले में विद्यार्थियों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक नुकसान उन मेहनती और ईमानदार विद्यार्थियों को हुआ है, जिन्होंने पूरी लगन और मेहनत से परीक्षा की तैयारी की थी। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष और इस वर्ष भी नीट परीक्षा का पेपर प्रेस या अन्य माध्यमों से लीक हुआ। मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दी गई है।