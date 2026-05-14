एग्जाम हॉल में भूलकर भी न करें ये गलतियां, रद्द हो सकती है आपकी OMR Sheet

UPSC Prelims OMR Guidelines (Image- ChatGPT)
UPSC Prelims 2026 OMR Sheet: संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims 2026) की तैयारी में लाखों स्टूडेंट्स दिन-रात जुटे हुए हैं। यह देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। परीक्षा हॉल में सवालों के सही जवाब जानने के साथ-साथ एक और काम सबसे ज्यादा जरूरी होता है और वह है ओएमआर (OMR) शीट को सही तरीके से भरना। आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपकी सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है और शीट को रद्द करवा सकती है।
ओएमआर शीट को किसी इंसान द्वारा नहीं बल्कि कंप्यूटर (स्कैनर) से चेक किया जाता है। अगर आपने अपना रोल नंबर या जवाब भरने में थोड़ी सी भी गलती की है तो कंप्यूटर उसे रीड नहीं कर पाएगा। एक बार शीट जमा होने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसलिए परीक्षा के दौरान पूरी कंसंट्रेशन के साथ शीट भरना बहुत जरूरी है।
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