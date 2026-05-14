एग्जाम हॉल में भूलकर भी न करें ये गलतियां, रद्द हो सकती है आपकी OMR Sheet

UPSC Prelims 2026 OMR Sheet: संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims 2026) की तैयारी में लाखों स्टूडेंट्स दिन-रात जुटे हुए हैं। यह देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। परीक्षा हॉल में सवालों के सही जवाब जानने के साथ-साथ एक और काम सबसे ज्यादा जरूरी होता है और वह है ओएमआर (OMR) शीट को सही तरीके से भरना। आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपकी सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है और शीट को रद्द करवा सकती है।