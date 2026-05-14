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एग्जाम हॉल में भूलकर भी न करें ये गलतियां, रद्द हो सकती है आपकी OMR Sheet

OMR Sheet Guidelines 2026: यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में ओएमआर शीट भरते समय एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। जानिए एग्जाम हॉल में स्टूडेंट्स को किन गलतियों से बचना चाहिए।

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भारत

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Mohsina Bano

May 14, 2026

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UPSC Prelims OMR Guidelines (Image- ChatGPT)

UPSC Prelims 2026 OMR Sheet: संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims 2026) की तैयारी में लाखों स्टूडेंट्स दिन-रात जुटे हुए हैं। यह देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। परीक्षा हॉल में सवालों के सही जवाब जानने के साथ-साथ एक और काम सबसे ज्यादा जरूरी होता है और वह है ओएमआर (OMR) शीट को सही तरीके से भरना। आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपकी सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है और शीट को रद्द करवा सकती है।

क्यों जरूरी है ओएमआर शीट सही भरना

ओएमआर शीट को किसी इंसान द्वारा नहीं बल्कि कंप्यूटर (स्कैनर) से चेक किया जाता है। अगर आपने अपना रोल नंबर या जवाब भरने में थोड़ी सी भी गलती की है तो कंप्यूटर उसे रीड नहीं कर पाएगा। एक बार शीट जमा होने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसलिए परीक्षा के दौरान पूरी कंसंट्रेशन के साथ शीट भरना बहुत जरूरी है।

ओएमआर शीट भरते समय अक्सर होती हैं ये गलतियां

  1. गलत रोल नंबर या टेस्ट बुकलेट कोड भरना: कई बार परीक्षा के दबाव और जल्दबाजी में कैंडिडेट्स गलत रोल नंबर लिख देते हैं या टेस्ट बुकलेट सीरीज भरना भूल जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है जिससे मूल्यांकन में दिक्कत आती है और शीट अमान्य हो सकती है।
  2. गोले ठीक से काले न करना: ओएमआर शीट पर गोलों को आधा अधूरा या बहुत हल्का भरने से स्कैनर उसे पकड़ नहीं पाता है। ऐसे में आपका सही जवाब भी बिना चेक किए छोड़ दिया जाता है।
  3. गलत पेन का इस्तेमाल करना: यूपीएससी हमेशा ओएमआर शीट भरने के लिए काले रंग के बॉलपॉइंट पेन (Black Ballpoint Pen) का इस्तेमाल करने का सख्त निर्देश देता है। नीले पेन या जेल पेन का इस्तेमाल करने से स्कैनर को जवाब पढ़ने में परेशानी होती है।
  4. शीट पर काटछांट या ओवरराइटिंग करना: शीट पर इरेजर फ्लुइड या ब्लेड का इस्तेमाल करना सख्त मना है। इसके अलावा अगर आप एक ही सवाल के दो गोले भर देते हैं तो उस जवाब को गलत मान लिया जाता है और नेगेटिव मार्किंग होती है।
  5. आखिरी समय में जल्दबाजी करना: अक्सर स्टूडेंट्स पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद एक साथ गोले भरने बैठते हैं। परीक्षा खत्म होने के आखिरी मिनटों में वे हड़बड़ी में सही सवाल के सामने गलत गोला भर देते हैं जिससे उनके नंबर कट जाते हैं।
  6. हस्ताक्षर करना भूल जाना: परीक्षा के तनाव में कई स्टूडेंट्स अपनी ओएमआर शीट या अटेंडेंस शीट पर अपने साइन करना भूल जाते हैं। बिना हस्ताक्षर के आपकी शीट मान्य नहीं मानी जाती है।

इन गलतियों से बचने के लिए अपनाएं ये टिप्स

  • परीक्षा शुरू होने से पहले स्टूडेंट्स पेपर और ओएमआर शीट पर दिए गए सभी दिशा-निर्देश ध्यान से जरूर पढ़ें।
  • अपना रोल नंबर और टेस्ट बुकलेट कोड भरने के बाद उसे दो बार चेक करें।
  • गोले हमेशा काले बॉलपॉइंट पेन से पूरी तरह और साफ सुथरे तरीके से काले करें।
  • आखिरी समय की जल्दबाजी से बचने के लिए जैसे जैसे सवाल हल करते जाएं उनके गोले भी भरते रहें।
  • घर पर मॉक टेस्ट देते समय हमेशा ओएमआर शीट भरने की प्रैक्टिस करें ताकि परीक्षा वाले दिन कोई गलती न हो।

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Published on:

14 May 2026 05:46 pm

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