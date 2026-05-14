14 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

NEET Paper Leak विवाद के बीच चर्चा में गाओकाओ एग्जाम, आखिर चीन में क्यों नहीं होता पेपर लीक

NEET Exam Paper Leak: भारत में 25 लाख स्टूडेंट्स वाली नीट परीक्षा में बार-बार पेपर लीक हो जाता है वहीं, चीन में 1.3 करोड़ स्टूडेंट्स वाली गाओकाओ परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित है। आखिर क्यों नाकाम हो रहा है भारतीय एग्जाम सिस्टम?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

May 14, 2026

Neet paper leak

NEET vs Gaokao Exam System (Image- ChatGPT)

NEET UG 2026: भारत में डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले करीब 20 से 25 लाख स्टूडेंट्स हर साल नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी NEET की परीक्षा देते हैं। देश में इसी के जरिए एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन मिलता है। लेकिन देश की सबसे अहम प्रवेश परीक्षा होने के बावजूद नीट का पूरा सिस्टम लगातार सवालों के घेरे में है। पेपर लीक, परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी और रिजल्ट में धांधली जैसे आरोप बार-बार लगते रहे हैं। हर नए विवाद के साथ देश के परीक्षा सिस्टम की सुरक्षा पर एक नई बहस शुरू हो जाती है।

वहीं दूसरी तरफ, चीन की गाओकाओ परीक्षा है। इस परीक्षा में हर साल लगभग 1 करोड़ 30 लाख स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा होने के बावजूद चीन में पेपर लीक या गड़बड़ी की खबरें ना के बराबर आती हैं। यही वजह है कि, दुनियाभर में चीन के इस परीक्षा सिस्टम की अक्सर सराहना की जाती है।

क्या है गाओकाओ परीक्षा?

भारत में जहां नीट की परीक्षा सिर्फ मेडिकल और डेंटल कॉलेजों (MBBS और BDS) में दाखिले तक सीमित है वहीं, चीन में गाओकाओ का दायरा बहुत बड़ा है। यह चीन की नेशनल लेवल की कॉलेज प्रवेश परीक्षा है जो साल में एक बार होती है। वहां की ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के अलग-अलग ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन सिर्फ इसी एक परीक्षा के स्कोर से मिलता है। साल में एक बार होने वाली यह परीक्षा तय करती है कि, स्टूडेंट्स का भविष्य और करियर कैसा होगा और वह कौन सा कोर्स कर पाएगा।

क्यों लीक नहीं होता गाओकाओ का पेपर

इस परीक्षा को इतना सुरक्षित मानने की सबसे बड़ी वजह इसका बहुत ही सख्त सिस्टम है। इस परीक्षा पर कड़ी नजर रखी जाती है और इसमें तकनीक का भरपूर इस्तेमाल होता है।

  • एग्जाम हॉल में एआई (AI) आधारित कैमरों से लगातार निगरानी की जाती है।
  • कैंडिडेट्स की पहचान करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल होता है।
  • किसी भी तरह से चीटिंग और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रोकने के लिए एग्जाम सेंटर्स पर सिग्नल जैमर लगाए जाते हैं।
  • संवेदनशील इलाकों और सेंटर्स के बाहर ड्रोन के जरिए आसमान से नजर रखी जाती है।
  • प्रश्न पत्र लाने और ले जाने की प्रक्रिया पर बहुत सख्त पहरा होता है।

देश रुक जाता है लेकिन परीक्षा नहीं

चीन में गाओकाओ को महज एक एग्जाम नहीं बल्कि बच्चों की जिंदगी की दिशा तय करने वाले एक बड़े मौके के तौर पर देखा जाता है, जिसके लिए वे कई सालों तक तैयारी करते हैं। प्रशासन भी इस परीक्षा को गंभीरता से लेता है, परीक्षा के दिन सख्त इंतजाम किए जाते हैं। कई शहरों में ट्रैफिक रोक दिया जाता है या डायवर्ट कर दिया जाता है ताकि, स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत न हो। एग्जाम सेंटर्स के आसपास पूरी तरह शांति बनाए रखने के लिए हॉर्न बजाने तक पर सख्त पाबंदी होती है।

ये भी पढ़ें

क्या भारत का एग्जाम सिस्टम हो चुका है पूरी तरह फेल? डिप्रेशन का शिकार हो रहे Gen Z
शिक्षा
Neet paper leak allegations

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Exam

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट

paper leak

Published on:

14 May 2026 01:47 pm

Hindi News / Education News / NEET Paper Leak विवाद के बीच चर्चा में गाओकाओ एग्जाम, आखिर चीन में क्यों नहीं होता पेपर लीक

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

जानिए कौन हैं वीडी सतीशन जो बनने जा रहे हैं केरल के अगले मुख्यमंत्री

Vd satheesan news
शिक्षा

क्या भारत का एग्जाम सिस्टम हो चुका है पूरी तरह फेल? डिप्रेशन का शिकार हो रहे Gen Z

Neet paper leak allegations
शिक्षा

Ganganagar: अब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का नया मॉडल… स्कूल की दीवारें करेंगी बच्चों की पढ़ाई का आकलन

Learning Outcome Chart in Government Schools
श्री गंगानगर

NEET परीक्षा ऑनलाइन कराने की मांग तेज, जानिए क्या है एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट

Neet ug exam paper leak
शिक्षा

ये हैं एशिया की 5 सबसे कठिन परीक्षाएं, स्टूडेंट्स भी खाते हैं खौफ

CBSE, Neet Exam 2026 News, CBSE class 12th Exam
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.