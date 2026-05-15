SBI में निकली 821 पदों पर भर्ती, सैलरी भी मिलेगी शानदार, जल्दी करें अप्लाई

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 821 कॉन्करेंट ऑडिटर के पद भरे जाएंगे। यह भर्ती पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी। इसके लिए मिनिमम अवधि एक साल और अधिकतम तीन साल होगी या जब तक नियुक्त किए गए अधिकारी 65 साल के नहीं हो जाते। आवेदन की प्रक्रिया 14 मई, 2026 से शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 11 जून, 2026 तय की गई है।