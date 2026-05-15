15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

SBI में निकली 821 पदों पर भर्ती, सैलरी भी मिलेगी शानदार, जल्दी करें अप्लाई

SBI Vacancy 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कॉन्करेंट ऑडिटर के 821 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार एसबीआई की वेबसाइट पर जाकर 11 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी बैंकिंग सेक्टर में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो इस भर्ती से जुड़ी सभी डिटेल्स पढ़ लें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

May 15, 2026

SBI Concurrent Auditor Vacancy 2026

SBI Vacancy 2026 (Image- AI)

SBI Recruitment 2026: सरकारी नौकरी और  खासकर बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कॉन्करेंट ऑडिटर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 11 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पदों की संख्या और जरूरी तारीखें

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 821 कॉन्करेंट ऑडिटर के पद भरे जाएंगे। यह भर्ती पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी। इसके लिए मिनिमम अवधि एक साल और अधिकतम तीन साल होगी या जब तक नियुक्त किए गए अधिकारी 65 साल के नहीं हो जाते। आवेदन की प्रक्रिया 14 मई, 2026 से शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 11 जून, 2026 तय की गई है।

कौन कर सकता है आवेदन

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एसबीआई द्वारा तय की गई कुछ खास शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • रिटायरमेंट: उम्मीदवार का एसबीआई की सेवा से 60 वर्ष की आयु में रिटायर होना जरूरी है।
  • ग्रेड: अधिकारी एमएमजीएस III एसएमजीएस IV या V अथवा टीईजीएस VI ग्रेड से रिटायर होने चाहिए।
  • आयु सीमा: नई नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 63 साल होनी चाहिए।
  • अनुभव: जिन उम्मीदवारों के पास क्रेडिट ऑडिट या विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) विभाग में काम करने का अनुभव है उन्हें इस भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी।

हर महीने मिलेगी इतनी सैलरी

एसबीआई ने रिटायरमेंट ग्रेड के अनुसार हर महीने मिलने वाली सैलरी की जानकारी भी साझा की है। यह सैलरी अधिकारी की पेंशन को बिना प्रभावित किए अलग से दी जाएगी:

  • एमएमजीएस III (MMGS III): 45000 रुपये पर मंथ
  • एसएमजीएस IV (SMGS IV): 50000 रुपये पर मंथ
  • एसएमजीएस V (SMGS V): 65000 रुपये पर मंथ
  • टीईजीएस VI (TEGS VI): 80000 रुपये पर मंथ

ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

इच्छुक उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना आवेदन जमा कर सकते हैं:

  • सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं।
  • वेबसाइट के करियर सेक्शन करंट ओपनिंग्स पर क्लिक करें।
  • अब कॉन्करेंट ऑडिटर भर्ती के लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें और फॉर्म भरें।
  • अपनी सभी जरूरी जानकारी सही सही भरें और मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स तय किए गए डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड करें।
  • फॉर्म की अच्छे से जांच करने के बाद उसे सबमिट कर दें और भविष्य के लिए उसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास संभाल कर रखें।

युवाओं को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट पर आखिरी समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर दें। इसके अलावा किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट समय-समय पर चेक करते रहें। 

ये भी पढ़ें

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मानी चूक, जानिए नीट पेपर लीक और CBI जांच पर क्या कहा
शिक्षा
Neet paper leak 2026 news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

सरकारी नौकरी

Sarkari Naukri

एसबीआर्इ

Published on:

15 May 2026 05:02 pm

Hindi News / Education News / SBI में निकली 821 पदों पर भर्ती, सैलरी भी मिलेगी शानदार, जल्दी करें अप्लाई

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

एकांश ने एक ही किताब को 20 बार पढ़ा! 12वीं में 96% मार्क्स और जेईई मेन भी किया क्रैक

JEE Advanced 2026
शिक्षा

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मानी चूक, जानिए नीट पेपर लीक और CBI जांच पर क्या कहा

Neet paper leak 2026 news
शिक्षा

21 जून को परीक्षा और 14 तक आएंगे एडमिट कार्ड, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया बड़ा अपडेट

NEET admit card 2026 release date
शिक्षा

21 जून को दोबारा होगी नीट की परीक्षा, एनटीए ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

NEET UG 21 June 2026
शिक्षा

एग्जाम हॉल में भूलकर भी न करें ये गलतियां, रद्द हो सकती है आपकी OMR Sheet

UPSC Admit Card 2026 download link
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.