एकांश ने एक ही किताब को 20 बार पढ़ा! 12वीं में 96% मार्क्स और जेईई मेन भी किया क्रैक

एकांश ने अपनी दो साल की तैयारी के बारे में बात करते हुए बताया कि, ग्यारहवीं और बारहवीं क्लास के दौरान मेरा पूरा फोकस जेईई की तैयारी पर ही था। आगे उन्होंने बताया कि, उन्होंने शुरुआत में अलग से सीबीएसई बोर्ड पर ध्यान नहीं दिया लेकिन उनके स्कूल ने इस पूरे सफर में उनकी बहुत मदद की। वह साउथ सिटी के एक कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे। उनका रोज का रूटीन था कि वह पहले स्कूल जाते थे और फिर हफ्ते में चार दिन शाम को कोचिंग क्लास अटेंड करते थे।