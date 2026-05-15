IMD Alert Rajasthan: तूफान-बारिश के बीच मौसम का डबल अटैक, दो दिन बार इन जिलों में बरसेगी आग,सतर्क रहें

Heatwave Dust Storm Forecast For Rajasthan: राजस्थान के मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। राज्य में इस समय मौसम के दो अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। जहां एक ओर पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव से कुछ हिस्सों में आंधी और हल्की बारिश ने पारे को थोड़ा नीचे गिराया है, वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यह राहत बेहद कम समय के लिए है। आगामी 17 मई से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में "हीटवेव" का नया और भीषण दौर शुरू होने वाला है।