Jaipur Domestic Flights : जयपुर से 7 घरेलू उड़ानें बंद, महंगे एटीएफ ने बिगड़ा एयरलाइंस का गणित

Jaipur Domestic Flights : जयपुर पैसेंजर अटेंशन प्लीज…! यदि आप आने वाले दिनों में हवाई यात्रा की योजना बना रहे है तो टिकट बुक करने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर जांच लें। एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) महंगा होने के बाद एयरलाइंस कंपनियों ने इंटरनेशनल उड़ानों के बाद अब कम मुनाफे वाले डोमेस्टिक रूटों पर भी कैंची चलानी शुरू कर दी है। इसके तहत सोमवार से जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संचालित सात घरेलू उड़ानों को अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है।