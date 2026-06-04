वीवीआईपी आगमन से 9 दिन पहले दून पुलिस की राजस्थान के बदमाशों से मुठभेड़, एक बदमाश पुलिस की जवाबी फायरिंग में जख्मी

रामगढ़ के रपटे में गाड़ी छोड़कर नदी की तरफ भागते हुए बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में पुलिस मुठभेड़ मे एक बदमाश रिंकू मीणा पुत्र सियाराम निवासी ग्राम अखरोट, थाना मण्डावर जिला दौसा, राजस्थान आयु 30 वर्ष घायल हो गया। जिसे पहले प्रेमनगर अस्पताल भर्ती कराया गया। जहां से उसे दून अस्पताल ले जाया गया है। जबकि दूसरे बदमाश विनोद कुमार मीणा पुत्र रामलाल मीणा ग्राम व पोस्ट झारेड़ा तहसील हिंडौन सिटी, जिला करौली राजस्थान आयु 32 वर्ष को पीछा कर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ की सूचना मिलते ही एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल मौके पर पहुंचे और घटनास्थल के साथ-साथ अस्पताल जाकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली।