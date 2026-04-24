Jaipur: SMS अस्पताल में पहली बार हुई ऐसी सर्जरी, डॉक्टरों ने युवक के पेट से निकाली 5 किलो की तिल्ली

जानकारी के अनुसार झालावाड़ निवासी युवक लंबे समय से एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी ‘गौशर रोग’ से पीड़ित था। इस बीमारी के कारण उसकी तिल्ली असामान्य रूप से बढ़ती जा रही थी। तिल्ली के अत्यधिक बढ़ने से उसके शरीर में खून की कमी होने लगी और प्लेटलेट्स का स्तर भी लगातार गिरता जा रहा था। इसके अलावा मरीज को पेट में सूजन, जल्दी थकान और थोड़ा खाने पर ही पेट भर जाने जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। परिजनों ने कई शहरों में इलाज करवाया, लेकिन कहीं भी संतोषजनक परिणाम नहीं मिला।