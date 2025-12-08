25 दिसंबर से 5 जनवरी तक स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित

Winter vacation declared in schools from 25 December to 5 January सर्दी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शिविरा पंचांग के अनुसार इस वर्ष स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक घोषित किया गया है। शिक्षा विभाग के निर्देश मिलते ही जिले के सरकारी और निजी विद्यालयों ने अवकाश की औपचारिक तैयारियां शुरू कर दी हैं।



अलवर जिले में लगातार गिरते तापमान और सुबह-शाम बढ़ती ठिठुरन के कारण छोटे बच्चों को स्कूल भेजने में अभिभावकों को परेशानी हो रही थी। ऐसे में यह अवकाश राहत भरा साबित होगा। अवकाश अवधि के दौरान सभी कक्षाएं पूरी तरह बंद रहेंगी।



वहीं शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि इस अवधि का उपयोग भवन मरम्मत, सुरक्षा व्यवस्था और आवश्यक रखरखाव कार्यों को पूरा करने में किया जाए, ताकि विद्यालय खुलने पर विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।