पुलिस के सामाने बाइक चोरी, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद…. पढ़े रोचक खबर

पीडि़त ने फुटेज सहित दर्ज कराई शिकायत

टपूकड़ा ञ्च पत्रिका. थाना क्षेत्र के गांधी चौक के पास पाटोदिया अस्पताल के सामने उस वक्त बाइक चोरी की चौंकाने वाली वारदात हुई जब टपूकड़ा थाना पुलिस कुछ ही दूरी पर वाहन जांच कर रही थी। वाजीद पुत्र इदरीस निवासी निमबहेड़ी अपनी स्प्लेंडर बाइक खड़ी कर अस्पताल की लैब में गया, जहां उसे थोड़ी देर लग गई। इसी बीच बाइक चोर गिरोह, जो पुलिस गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए थे, मौके का फायदा उठाते हुए कुछ सेकंड में ही बाइक चोरी कर ले गए। जहां से बाइक चोरी हुई, वहां से पुलिस जीप मात्र 300 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। पुलिस के वहां से हटते ही चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। पीडि़त ने फुटेज सहित टपूकड़ा थाने में शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

लूट मामले में 12 साल से फरार 5 हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार