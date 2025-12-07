7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika

खास खबर

पुलिस के सामाने बाइक चोरी, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद…. पढ़े रोचक खबर

पीडि़त ने फुटेज सहित दर्ज कराई शिकायत

अलवर

image

kailash Sharma

Dec 07, 2025

पीडि़त ने फुटेज सहित दर्ज कराई शिकायत
टपूकड़ा ञ्च पत्रिका. थाना क्षेत्र के गांधी चौक के पास पाटोदिया अस्पताल के सामने उस वक्त बाइक चोरी की चौंकाने वाली वारदात हुई जब टपूकड़ा थाना पुलिस कुछ ही दूरी पर वाहन जांच कर रही थी। वाजीद पुत्र इदरीस निवासी निमबहेड़ी अपनी स्प्लेंडर बाइक खड़ी कर अस्पताल की लैब में गया, जहां उसे थोड़ी देर लग गई। इसी बीच बाइक चोर गिरोह, जो पुलिस गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए थे, मौके का फायदा उठाते हुए कुछ सेकंड में ही बाइक चोरी कर ले गए। जहां से बाइक चोरी हुई, वहां से पुलिस जीप मात्र 300 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। पुलिस के वहां से हटते ही चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। पीडि़त ने फुटेज सहित टपूकड़ा थाने में शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
लूट मामले में 12 साल से फरार 5 हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार

तिजारा ञ्च पत्रिका. थाना तिजारा पुलिस ने सीडीटी टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए लूट के मामले में 12 साल से फरार चल रहे और 5 हजार रुपए के इनामी आरोपी रफीक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार 23 फरवरी 2013 को परिवादी रङ्क्षवद्र पुत्र रमेशचंद निवासी महेश्वरी, धारूहेड़ा, अपनी कार से टोल प्लाजा आगे पलडिया स्टैंड पहुंचे थे। इसी दौरान दूसरी कार में सवार 5-6 लोगों ने पिस्टल दिखाकर उनसे नकदी, पर्स, मोबाइल, एटीएम, ड्राइङ्क्षवग लाइसेंस और आरसी लूट ली थी तथा बाद में बंबोरा घाटा, किशनगढ़बास के पास उन्हें कार से बाहर फेंक कर आरोपी अलवर की दिशा में फरार हो गए थे। 12 वर्ष पुराने इस प्रकरण में आरोपी रफीक खां पुत्र फते खां निवासी लेवड़ा, थाना कामा, जिला डीग को 6 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि अब तक इस केस में कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है और रफीक दसवां गिरफ्तार आरोपी है।

Published on:

07 Dec 2025 12:36 am

Hindi News / Special / पुलिस के सामाने बाइक चोरी, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद…. पढ़े रोचक खबर

Patrika Site Logo

