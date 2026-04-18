Budh Gochar 2026 in May: 15 मई की रात वृष राशि में बुध का गोचर, शुक्र संग मित्रता से बनेगा शुभ योग, जानें सभी राशियों पर प्रभाव

Budh Gochar 2026 in May: 15 मई की रात बुध ग्रह वृष राशि में गोचर करेंगे, जो शुक्र की राशि मानी जाती है और दोनों ग्रहों के बीच मित्रता का संबंध है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध वाणी, व्यापार, तर्कशक्ति, गणित और अर्थव्यवस्था के कारक हैं, इसलिए इस गोचर का प्रभाव इन क्षेत्रों के साथ सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि वृष में प्रवेश करते ही बुध सूर्य के साथ युति बनाकर बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे, जिससे बुद्धि और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। इस दौरान लोग अपने विचारों को बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाएंगे और फैसलों में स्पष्टता महसूस करेंगे। कुल मिलाकर यह गोचर व्यापार, शिक्षा, लेखन, मीडिया और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है, हालांकि चंद्र राशि के अनुसार कुछ राशियों को सतर्क रहने की भी आवश्यकता होगी।