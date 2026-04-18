Budh Gochar 2026 in May: 15 मई की रात वृष राशि में बुध का गोचर, शुक्र संग मित्रता से बनेगा शुभ योग, जानें सभी राशियों पर प्रभाव

मई में बुध का बड़ा परिवर्तन, जानें किन राशियों को मिलेगा लाभ|Freepik
Budh Gochar 2026 in May: 15 मई की रात बुध ग्रह वृष राशि में गोचर करेंगे, जो शुक्र की राशि मानी जाती है और दोनों ग्रहों के बीच मित्रता का संबंध है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध वाणी, व्यापार, तर्कशक्ति, गणित और अर्थव्यवस्था के कारक हैं, इसलिए इस गोचर का प्रभाव इन क्षेत्रों के साथ सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि वृष में प्रवेश करते ही बुध सूर्य के साथ युति बनाकर बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे, जिससे बुद्धि और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। इस दौरान लोग अपने विचारों को बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाएंगे और फैसलों में स्पष्टता महसूस करेंगे। कुल मिलाकर यह गोचर व्यापार, शिक्षा, लेखन, मीडिया और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है, हालांकि चंद्र राशि के अनुसार कुछ राशियों को सतर्क रहने की भी आवश्यकता होगी।
इस गोचर की एक खास बात यह है कि बुध, सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य योग का निर्माण करेगा। यह योग व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता, संवाद कौशल और तर्कशक्ति को मजबूत करता है। जो लोग लेखन, मीडिया, मार्केटिंग या बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय नए अवसर लेकर आ सकता है।
मेष राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं, हालांकि खर्चों पर नियंत्रण जरूरी रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय आत्मविश्वास और करियर ग्रोथ का हो सकता है। कर्क राशि वालों को आय बढ़ने और नए संपर्क बनने का लाभ मिल सकता है, जो आगे चलकर काम आएंगे।
सिंह राशि के लोगों के लिए करियर में प्रगति और नई जिम्मेदारियों के योग बन रहे हैं। वहीं कन्या राशि वालों को भाग्य का साथ मिल सकता है, खासतौर पर शिक्षा और विदेश से जुड़े मामलों में। वृश्चिक राशि वालों के लिए रिश्तों और पार्टनरशिप में सुधार देखने को मिल सकता है।
मिथुन राशि के जातकों को इस दौरान खर्चों और मानसिक तनाव पर ध्यान देना होगा। तुला राशि के लोगों को स्वास्थ्य और निवेश से जुड़े मामलों में सतर्क रहना जरूरी है। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए योजना बनाकर चलना बेहतर रहेगा।
धनु राशि के लोगों को नौकरी और कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। मकर राशि के लिए यह समय प्रेम और संतान से जुड़ी खुशियां ला सकता है। कुंभ राशि वालों को घर-परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है, जबकि मीन राशि के लोगों के लिए यह समय आत्मविश्वास और प्रयासों में वृद्धि का संकेत दे रहा है।
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