Panchang : आज का पंचांग 15 अप्रैल 2026: त्रयोदशी तिथि, प्रदोष व्रत, मास शिवरात्रि, राहुकाल व शुभ मुहूर्त

Aaj Ka Panchang 15 April 2026: आज का पंचांग 15 अप्रैल 2026 (बुधवार) विशेष रूप से धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण दिन है। आज त्रयोदशी तिथि के साथ प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का संयोग बन रहा है, जो भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही पूर्वाभाद्रपद और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, ब्रह्म और ऐन्द्र योग, तथा दिनभर के चौघड़िया शुभ कार्यों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देते हैं। आज राहुकाल, दिशा शूल और भद्रा का भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। यदि आप आज यात्रा, निवेश, पूजा या कोई नया कार्य शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो यह पंचांग आपके लिए पूरी तरह उपयोगी रहेगा।