Rajasthan Sarthak Naam Abhiyan Campaign: राजस्थान में ‘सार्थक नाम अभियान’ बवाल के बाद बैकफुट पर सरकार, वापस ली विवादित लिस्ट

Rajasthan Sarthak Naam Abhiyan Controversy: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के इरादे से शुरू किया गया 'सार्थक नाम अभियान' खुद ही विवादों के भंवर में फंस गया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी सुझावों की सूची में अकबर, अहंकार, और भयंकर जैसे शब्दों को शामिल करने पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर हुई किरकिरी और अभिभावकों के कड़े विरोध के बाद, विभाग ने इस लिस्ट को तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया है। अब विभाग अधिक संवेदनशीलता के साथ नई संशोधित सूची तैयार करने की तैयारी कर रहा है।