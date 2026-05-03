सीए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल परीक्षा की तारीखें घोषित, ऐसे डाउनलोड करें पूरा शेड्यूल

ICAI CA Exam 2026 (Image- ChatGPT)
ICAI CA Exam 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी आईसीएआई ने चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा का एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। यह शेड्यूल सितंबर और नवंबर 2026 के सेशन में होने वाली फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के लिए जारी किया गया है। सीए की तैयारी कर रहे लाखों स्टूडेंट्स काफी समय से इन तारीखों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जो भी कैंडिडेट्स इस एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, वह ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर जाकर पूरी डेट शीट आसानी से चेक कर सकते हैं।
इंस्टीट्यूट ने जो शेड्यूल जारी किया है उसके मुताबिक, सीए फाउंडेशन कोर्स की परीक्षाएं सितंबर महीने के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएंगी।
सीए फाइनल कोर्स की परीक्षाओं का आयोजन नवंबर में किया जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, सीए फाइनल ग्रुप 1 की परीक्षा 2, 4 और 6 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इसके बाद फाइनल ग्रुप 2 की परीक्षाएं शुरू होंगी जो 9, 11 और 13 नवंबर 2026 तक चलेंगी। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे इन तारीखों को अच्छी तरह नोट कर लें ताकि।
कैंडिडेट्स नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं:
कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम से जुड़ी किसी भी नई जानकारी या अपडेट के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही नजर बनाए रखें और अपनी तैयारी को पूरी लगन के साथ जारी रखें।
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