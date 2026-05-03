3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

सीए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल परीक्षा की तारीखें घोषित, ऐसे डाउनलोड करें पूरा शेड्यूल

ICAI CA Exam Schedule 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर जाकर पूरा शेड्यूल चेक कर सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

May 03, 2026

ICAI CA September-November 2026 Exam Date

ICAI CA Exam 2026 (Image- ChatGPT)

ICAI CA Exam 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी आईसीएआई ने चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा का एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। यह शेड्यूल सितंबर और नवंबर 2026 के सेशन में होने वाली फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के लिए जारी किया गया है। सीए की तैयारी कर रहे लाखों स्टूडेंट्स काफी समय से इन तारीखों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जो भी कैंडिडेट्स इस एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, वह ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर जाकर पूरी डेट शीट आसानी से चेक कर सकते हैं।

फाउंडेशन और इंटरमीडिएट एग्जाम की तारीखें

इंस्टीट्यूट ने जो शेड्यूल जारी किया है उसके मुताबिक, सीए फाउंडेशन कोर्स की परीक्षाएं सितंबर महीने के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएंगी।

  • सीए फाउंडेशन परीक्षा: सीए फाउंडेशन की परीक्षाएं 2, 5, 7 और 9 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएंगी।
  • सीए इंटरमीडिएट परीक्षा: इंटरमीडिएट परीक्षा के शेड्यूल की बात करें तो इसे दो ग्रुप में बांटा गया है। इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की परीक्षाएं 1, 3 और 6 सितंबर को तय की गई हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट ग्रुप 2 की परीक्षा 8, 10 और 12 सितंबर 2026 को देश भर के अलग-अलग एग्जाम सेंटर पर कंडक्ट कराई जाएगी।

नवंबर में होगी सीए फाइनल परीक्षा

सीए फाइनल कोर्स की परीक्षाओं का आयोजन नवंबर में किया जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, सीए फाइनल ग्रुप 1 की परीक्षा 2, 4 और 6 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इसके बाद फाइनल ग्रुप 2 की परीक्षाएं शुरू होंगी जो 9, 11 और 13 नवंबर 2026 तक चलेंगी। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे इन तारीखों को अच्छी तरह नोट कर लें ताकि।

ऐसे डाउनलोड करें सीए एग्जाम की डेटशीट

कैंडिडेट्स नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं:

  • सबसे पहले आईसीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर जाएं।
  • वेबसाइट के होमपेज पर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट वाले सेक्शन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा।
  • यहां सीए एग्जामिनेशंस सितंबर 2026 वाले लिंक पर क्लिक करें।
  • इसके बाद परीक्षा की पूरी डेटशीट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी।
  • आप इसे सेव कर सकते हैं और अपनी सुविधा के लिए इसका प्रिंट आउट निकालकर भी अपने पास संभाल कर रख सकते हैं।

कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम से जुड़ी किसी भी नई जानकारी या अपडेट के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही नजर बनाए रखें और अपनी तैयारी को पूरी लगन के साथ जारी रखें।

ये भी पढ़ें

बिहार पुलिस में हवलदार इंस्ट्रक्टर पदों पर भर्ती, 12वीं पास को भी मिलेगा मौका
शिक्षा
Bihar Police Jobs 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

03 May 2026 11:22 am

Hindi News / Education News / सीए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल परीक्षा की तारीखें घोषित, ऐसे डाउनलोड करें पूरा शेड्यूल

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

ग्लैमर और पैसा दोनों चाहिए? 12वीं के बाद फैशन डिजाइनिंग में बनाएं करियर, ये हैं देश के टॉप कॉलेज

Fashion designing course and colleges details
शिक्षा

बिहार पुलिस में हवलदार इंस्ट्रक्टर पदों पर भर्ती, 12वीं पास को भी मिलेगा मौका

Bihar Police Jobs 2026
शिक्षा

NEET UG 2026 Exam: आज है नीट परीक्षा! सेंटर पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, इन 5 बातों का रखें ध्यान

NEET UG 2026 Guidelines
शिक्षा

जर्नलिज्म की इन फील्ड्स में बना सकते हैं करियर, आने वाले समय में है भारी डिमांड, सैलरी भी मिलेगी शानदार

Digital journalism jobs 2026
शिक्षा

अब स्कूलों में दिन में तीन बार बजेगी ‘वॉटर बेल’, टाई पहनना अनिवार्य नहीं

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.