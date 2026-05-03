सीए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल परीक्षा की तारीखें घोषित, ऐसे डाउनलोड करें पूरा शेड्यूल

ICAI CA Exam 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी आईसीएआई ने चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा का एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। यह शेड्यूल सितंबर और नवंबर 2026 के सेशन में होने वाली फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के लिए जारी किया गया है। सीए की तैयारी कर रहे लाखों स्टूडेंट्स काफी समय से इन तारीखों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जो भी कैंडिडेट्स इस एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, वह ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर जाकर पूरी डेट शीट आसानी से चेक कर सकते हैं।