ICAI CA Admit Card 2026: सीए इंटर और फाइनल परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, अपना हॉल टिकट सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड

ICAI CA Inter Final Admit Card 2026 (Official Website)
ICAI CA Inter Final Admit Card 2026 Out: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने मई 2026 में होने वाली सीए इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज, 17 अप्रैल 2026 को आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं। परीक्षा की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स अब संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने परीक्षा की तारीखों की पहले ही पुष्टि कर दी है, जिसके बाद अब एडमिट कार्ड जारी होने से छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। परीक्षा 5 मई 2026 से शुरू होगी, और एडमिट कार्ड पर एग्जाम सेंटर की जानकारी शामिल है।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि वे उस पर दी गई जानकारियों का बारीकी से मिलान कर लें। छात्र अपना नाम, रोल नंबर, फोटो, हस्ताक्षर, परीक्षा केंद्र का पता और परीक्षा की तारीखों को ध्यान से देखें। यदि एडमिट कार्ड में किसी भी तरह की गलती या विसंगति पाई जाती है, तो छात्र तुरंत आईसीएआई के हेल्पलाइन नंबर या संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
कैंडिडेट्स इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं-
आईसीएआई ने छात्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन्स भी जारी की हैं-
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