गुलाबी नहीं कभी सफेद रंग का हुआ करता था जयपुर, जानें 29 ऐतिहासिक दरवाजे और दुनिया के पहले मंदिर की रोचक कहानी

तभी उन्होंने वास्तु शिल्प, ज्योतिष, धर्म, ड्रेनेज, नगर नियोजन सहित भवन निर्माण कला में इसे शताब्दियों की योजना के साथ बनाया था। उनकी योजना आज भी कामयाब है और हमारे सामने जीवन्त है। इन 298 वर्षों में जंतर-मंतर, हवामहल, रामनिवास बाग जैसे निर्माण, रेलगाड़ी, मोटर व्हीकल का आगमन, सड़कों का निर्माण हुआ, जयपुर की कला-संस्कृति, बाजारों, उत्पादों को अपनी पहचान मिली।