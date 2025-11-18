जयपुर शहर की 9 खास और अनसुनी बातें; ‘सवाया’ प्रतिष्ठा के लिए आठ की जगह नौ चौकड़ियों में गढ़ा गया अपना जयपुर

Jaipur Foundation Day: जयपुर आज 299वें स्थापना दिवस का जश्न मना रहा है। यह दुनिया का पहला सुनियोजित शहर है, जहां पहले नक्शा बनाया गया। 18 नवंबर 1727 को नींव रखी गई और शुभारंभ सूर्य मंदिर से हुआ। शहर को 'सवाया' बनाने के लिए आठ की जगह नौ चौकड़ियां बनाई। स्थापना दिवस पर आपको बता रहे हैं जयपुर से जुड़ी जो इस शहर की ऐतिहासिक विरासत को और भी जीवंत बनाती हैं।