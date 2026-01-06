Irrfan Khan: जिस लड़के के पास मूवी देखने तक के पैसे नहीं थे, उसने जयपुर से हॉलीवुड का तय किया सफर

इमरान शेख ने बताया​ कि सईदा बेगम ने 7 जनवरी 2017 को इरफान के जन्मदिन पर कहा था कि जब तक वह जिंदा हैं, इरफान को कुछ नहीं होगा। यह पंक्तियां सिर्फ एक संवाद नहीं, बल्कि मां के दिल की आवाज थी। सईदा बेगम का कहना था कि इरफान जब भी घर आता है, वही पुराना बेटा बन जाता है। न कोई स्टारडम, न कोई दिखावा। वही सादगी, वही अपनापन।