कोर्ट में दीपक, चादर…जैसे मसलों पर तेजी से निर्णय, गलत फैसले से कातिल बने शख्स को छूटने में लगे 38 साल

पीएम अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर चढ़ाएं या नहीं: दीपक जलाने पर मद्रास हाईकोर्ट के आए फैसले से एक दिन पहले (5 जनवरी) सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ओर से अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाए जाने की परंपरा के खिलाफ दायर की गई एक याचिका को खारिज किया। याचिका में प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं करने का आदेश देने की भी मांग की गई थी। कोर्ट ने यह मांग भी नहीं मानी। याचिकाकर्ता ने 22 दिसंबर को इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। कोर्ट ने यह मांग नहीं मानी थी।