भारत के मुकाबले टिकट देने में बांग्लादेश की पार्टियां बेहद पीछे, 30 पार्टियों ने नहीं जताया एक भी महिला पर भरोसा

Bangladesh Election 2026 : बांग्लादेश चुनाव आयोग के आंकड़ों (Bangladesh Election Commission data) से पता चलता है कि आगामी राष्ट्रीय चुनाव में भाग लेने वाली 51 राजनीतिक पार्टियों में से 30 ने एक भी महिला उम्मीदवार (Bangladesh election women candidates) को मैदान में नहीं उतारा है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि महिलाएं बांग्लादेश में भारत के मुकाबले चुनावी दौड़ से काफी हद तक अनुपस्थित हैं। भारत में 2024 में महिला सांसदों की संख्या 2019 के मुकाबले कम हो गई थी।