राजस्थान में बनेगा एक और नया एयरपोर्ट, प्रदेश की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान

इस अधिसूचना के तहत कुल 428 खातेदारों की भूमि अधिग्रहित की जाएगी। विभाग ने उपखंड अधिकारी बाड़मेर को भूमि अधिग्रहण अधिकारी नियुक्त करते हुए प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए प्रशासक भी नामित किया है। अब अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होगी। इससे बाड़मेर क्षेत्र के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित हवाई सुविधा के साकार होने की उम्मीद जग गई है।